Pipi-Liis Siemann avalikustas, et sügisestele valimistele ta Isamaa nimekirjaga enam ei lähe, vaid meeskond on otsustanud kandideerida valimisliiduna. Valimisliidu tuumiku moodustavad samad inimesed, kes on samuti eelmistel valimistel kandideerinud Isamaa nimekirjas. «Kohalikul tasandil on kõige tähtsam ikka kohalik elu ja parteipoliitika siin suurt rolli ei mängi,» ütles ta.