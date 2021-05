Paide gümnaasiumi direktor Margo Sootla rääkis, et nende koolis on au sees teatud väärtused ning alati leidub neid, kes nendest väärtustest hoolsamalt kinni peavad. Väärtuste kandjateks valitakse kooli õpilased, õpetajad ja töötajad, kes on eeskujuks. Tunnustatavad valib õpilastest ja kooli töötajatest moodustatud komisjon.