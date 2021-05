Lasteaia direktor Grisly Kuuskler ütles, et autokontserdi idee tuli neil sellest, et mullu kevadel muutusid kõikvõimalikud autokontserdid, -kinod ja isegi spordivõistluste jälgimised koroona tõttu menukaks. "See tundus olema hea mõte, mida rakendada ja millele saab kindla peale välja minna isegi praegusel piirangute ajal," märkis ta.