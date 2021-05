Muuseumi perenaine Silva Kärner ütles, et Bergmann on paljudele Järva-Jaanis tuntud ja täitsa omainimene. "Aga seda, et ta imeilusaid pilte maalib, et tea sugugi kõik. Tõsisemalt haaras ta pintsli järele alles pärast 40-ndat eluaastat," märkis ta.