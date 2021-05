Türi vallas liigub ring mustlasi täis kahtlane kaubik

Kaubikus on kolm rumeenlast, kes pakuvad majadele vihmaveerennide paigaldamise teenust. Töö alustamisel küsivad 50 eurot. "Teevad "käkerdise" kokku ja seejärel küsivad tehtud töö eest 1000 eurot," kirjeldas ta. "Kui vanainimesel raha ei ole, siis ütlevad, et kulda võib ka anda ja/või on nõus sõidutama neid pangaautomaadi juurde."