Aasta-aastalt muutun ka ise targemaks ja julgemaks, et neid võimalusi märgata ja neist ka osa võtta. Minu jaoks on see õppeaasta eriti põnev, sest eelmise õppeaasta veetsin hoopiski vahetusõpilasena Norras ning nüüd tagasi olles teen kõike kohe eriti suure innuga. Omades Norra koolisüsteemi näitel teist perspektiivi, oskan ka kõike siin pakutavat paremini hinnata.

Norras olles sain aru sellest, et ma ei oma ikka täit ülevaadet sellest, kust ja kuhu mu raha läheb. Ma ei ole kunagi olnud kõige suurem laristaja, aga võin kindlalt väita, et emotsioonioste on juhtunud ka minul ning vahel oleksin võinud teha paremaid finantsotsuseid. Kuid ainuüksi see, et ma endale tunnistasin ning aru sain, et miski peab muutuma, oli juba pöördepunkt.

Juunis Eestisse tagasi jõudes otsustasingi hakata sellega tegelema ning saada finantsiliselt targemaks. Ma ei pea ennast rahatargaks, sest mida rohkem ma õpin ja loen, seda enam saan aru, kui paljut ma veel ei tea. Hakkasin pidama igakuist eelarvet, osalesin investeerimiskoolitustel, lugesin läbi kõik investeerimisteemalised raamatud, mida oli võimalik mu kodulinna raamatukogust leida, kuulasin jooksmise ajal Investeerimisklubi ja Investeerimisraadio podcaste ning otsustasin minna teooriast ka praktikasse ehk tegin oma esimese investeeringu. Tegu ei olnud väga suure summaga, aga summa suurusest olulisem oli mulle hoopis see, et olin investeerimisega juba noores eas algust teinud.

Huvi majandusteemade vastu ei rauge kunagi

Paari kuu möödudes sain aru, et mu entusiasm rahanduse ja investeerimise vastu ei olnud kadunud. Selle asemel oli mul aina suurenev soov veelgi rohkem sellest kõigest teada saada. Hakkasin ka mõtlema selle peale, et need teadmised, mida olin iseseisvalt omandanud, oleksin ma pidanud teadma juba varem, aga paraku sellest ei olnud varem meile koolis üldse räägitud. Nii et kui meil koolis toimus arutelu õppekavade arendamise teemal, ütlesin otse välja, et koolides peaks rääkima rohkem rahatarkusest ja juurutama praktilisi finantsalaseid teadmisi.

Sõnadel on väge, sest juba järgmisel nädalal kutsus mu majandusõpetaja mind enda juurde ja tutvustas SEB Koolisaadikute programmi, mille eesmärgiks oli rahatarkuse levitamine koolides õpilaste kaudu. Õpetaja arvas, et sobiksin sinna programmi hästi. Olin ka ise esimesest momendist alates nõus selles projektis igakülgselt kaasa lööma.

Rahatarkus peab levima igasse Eesti nurka

Õpetaja registreeris mind ära, pidin kirjutama motivatsioonikirja ning sellele järgnes ka ettesalvestatav intervjuu, mille pidin SEB tiimile saatma. Sellises vormis intervjuu oli äge kogemus. Ma ei mäletagi täpselt, mida ma seal kõike ära rääkisin, aga mäletan, et mainisin fakti, et olin suvel kõik „Harry Potteri” raamatud läbi lugenud. Peagi saabus positiivne vastus, et olin programmi vastu võetud ning see tegi tuju muidugi eriti heaks. Mul oli väga hea meel olla esimene programmi kandideerija, kes esindab Kesk-Eestit. Tahame ju, et rahatarkus leviks igasse Eesti nurka.

Programm sai avapaugu veebruaris, mil toimus esimene kohtumine. Sellel kohtumisel tutvustati meile programmi ehk mis ootab ees ja mida meilt, koolisaadikutelt, üleüldse oodatakse ning küsiti ka meie ootuseid sellele projektile. Lisaks sellele tutvustati programmi mentoreid ning samal kohtumisel selgus ka minu mentor. Kuna kõik tutvustatud inimesed tundusid hästi positiivsed, sõbralikud ja abivalmis, siis olin iga mentoriga päri. Sellele järgnes praktiline disainmõtlemise koolitus, kus püstitasime probleemi ja lahendasime selle disainmõtlemise teel, tehes koostööd teiste programmi noortega.

Esimene kohtumine õnnestus väga hästi ning veenis mind selles, et programmis osalemine oli olnud väga õige otsus. See tekitas minus elevust juba ka järgnevate kohtumiste ees. Programmi lõpuni on veel üksjagu minna, aga olen juba palju teadmisi juurde saanud ning andes neid ka teistele õpilastele edasi, mis on programmi põhiline eesmärk, kinnistub ka minul õpitu eriti hästi. Olen väga tänulik, et selline programm loodi.