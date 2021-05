Paide politseijaoskonna patrullitalituse juht Halar Hallimäe soovitas ära vahetada ka lamellrehvid, et vältida suve jooksul nende liigset kulumist. "Suverehvidega liigelda on turvaline, kui ööpäevane temperatuur enam alla null kraadi ei lange," õpetas ta.

Hallimäe lisas, et sel aastal, sarnaselt eelmistele, on nad üksikutel kordadel liiklusjärelevalve käigus tuvastanud, et sõidukitel on läbimata tehnokontroll. "Vestleme alati autojuhtidega ning läheneme nendele olukordadele juhtumipõhiselt," sõnas ta. "Tehnokontrolliga hilinemise puhul on enamasti inimestel selleks mõjuv põhjus. Ka rehvivahetusele ei ole me seni eraldi kellegi tähelepanu juhtima pidanud."