Prügila aktsiad lähevad oksjonile

Toimetusele teadaolevalt on kavas määrata ühe aktsia alghinnaks 790 eurot, mis tähendaks, et mõlemad omavalitsused saaksid müügist kõige vähem 1,2 miljonit eurot. Paide linnal ja Türi vallal on prügila aktsiatest kahe peale 80 protsenti, Järva valla osaluse suurus on 20 protsenti. Arutelu aktsiate müügi üle peaks lähiajal jõudma mõlema omavalitsuse volikogusse.