Eesliini taga podisevad välikatlad

Vanasti öeldi, et kui sõdur magab, siis teenistus jookseb. Kaitseliitlased ei pannud Nurmsi taha metsa oma laagrit üles selleks, et pool nädalat jõude tukkuda. Kehva ilma tõttu õppuse vaieldamatu kõrgpunkti 24 tundi edasi lükkamine tähendas, et ka vabatahtlike kaitseliitlaste harjutus kestab ööpäeva kauem.