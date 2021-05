Anonüümne Alkohoolik: inimene tuleb meie hulka, kui tal on valik, kas elada või surra

Et tegemist on anonüümse sõpruskonnaga, siis palub Järva Teatajaga vestelnud mees nimetada end AA-laseks. Üldine kokkulepe on, et AA-liikmed ei räägi väljaspool koosolekuid oma nime ega näoga. See ei tähenda, et kui nad väljaspool koosolekut tänaval või toidupoes kokku juhtuvad, siis kõnnivad üksteisest mööda kui võõrad. Tere öeldakse ikka.