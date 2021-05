Laagri üks korraldajatest, Märt Madison, ütles, et nagu igal aastal, on ka seekord laagris kolm vahetust. Laagri korraldamise mõtet on Madison kaua kaasas kandnud, ent sõber, kellega koos ta laagreid teeb, õppis ja töötas välismaal treenerina ja nii jäi mõte ootele.

Madison märkis, et nad on juba seitse aastat Albus ühe-kahe päeva pikkuseid ühistreeninguid korraldanud. Need on pigem vabakavaga ja tõsisematele harrastajatele.