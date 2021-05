Vallaametnikud kogunesid talgutele

Ambla–Albu piirkonna juht Kuldar Tammik läks oma piirkonna rahvaga Männile, et puhastada metsaalune sinna aastatega kogunenud prügist. „Sinna on tekkinud väike prügimägi, kuhu on toodud traktori rehve, auto osasid ja muud sodi. Et see ära vedada, tellisin kopa ja auto,“ ütles ta ja lisas, et sinna rajatakse Albu uus kettagolfi rada. Kui töö tehtud, süüakse kooki ka.