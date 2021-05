Ligi viieminutilises videos on näha esimest langevarjurite dessanti, kus hüppajaid oli ca 120. Dessandi teostamiseks kasutati kahte C-17 transpordilennukit.

"Esimese ülelennuga visati lennuväljale tehnika. Seejärel kulus ca 30 minutit, mille jooksul tehti dropzone puhtaks ja seejärel oli langevarjurite kord," selgitati video juurde. "Tegelikult peaks ka maapealne toetusmeeskond tulema langevarjudega. See oli õppuse pikas stsenaariumis ka sees, aga et ilm kõike seda ei soosinud, siis õppuse ajakava kärbiti."

Kui tänane päev on Järvamaal olnud väga tuuline ja vihmane ehk sellisele õhudessandile sobimatu, siis öine hüppamisilm oli teadjate sõnul palju sobilikum. "Tegemist on ikkagi rahuaja õppusega ja keegi ei hakka liigselt riskima," põhjendati seda. "Pigem üritatakse leida võimalikud ohutud tingimused ja öösel olid need olemas. Oli piisavalt nähtavust ja ka tuul oli piisavalt tasane."