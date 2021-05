Üheksa transportlennukit C-17 suundus pärast dessanti Ämari lennuväljale, kus viidi läbi kiirtankimine, et lennukid saaksid mõne tunni pärast taas õhku tõusta. Kunagi varem pole Ämari lennubaasis nii palju õhusõidukeid korraga peatunud – kokku 9 lennukit ning ligi 20 helikopterit.

„Meie eesmärk on treenida koos Eesti ja liitlasriikide kaitseväelastega nii, et ohvitserid ja allohvitserid osaleksid õppuste kavandamises ja elluviimises koos juba madalamatest auastmetest alates,“ ütles kindralmajor Donahue, kelle sõnul on ühisõppuste eesmärgiks pikaajaline koostöö ja üksteisemõistmine.