Peterburist Eestisse jõundud Aleksandra Jakunitševa loomingule on iseloomulik unikaalne läbipaistev kollaažitehnika, kus tulemus saavutatakse läbipaistvate kangaste (tüll, pits ja võrkkangas) pealistikku asetusega. Tihedate ja läbipaistvate (võrk)kangaste kombinatsioon annab efekti, kus tööd täituvad valgusega ning omandavad sügavuse, teisisõnu muutuvad maaliliseks.

Otsides võimalusi tekstiili kui väljenduskeele esiletõstmiseks on galeristid näitusele välja pannud lisaks Anni Kreemi portreedega padjad ning Anni kaasaegse, Aleksandra Jakunitševa seinapildid. “Materjalis samad, väljendusviisides ja tehnikates hoopis erinevad, demonstreerivad väljapandud tööd kahe ülimalt oskusliku tekstiilikunstniku toel tekstiili kui materjali kasutusulatust,” selgitab Martin Bristol.

Anni Kreem, kes on olnud ulatusliku lapitehnika leviku üks eestvedajaid ja inspireerijad, on olnud ka galerii perenaise Lilian Bristoli õpetaja ja eeskuju. “Anni julgus ja loominguline isepäisus on paljudele eeskujuks.” Tema eestvedamisel sai teoks esimene ulatuslik lapitekkide näitus Laululaval 1991. aastal. ERR arhiivist leiab selle avamise kohta ka saate “Nipet-näpet: Lapitööde näitus”.