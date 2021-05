Ministri päevakavasse mahtus külastuspaiku üle terve valla

Ennetus- ja pereteenuste keskuse Türi Perepesa juht Marika Toots tutvustas keskuse tööd. Kõige suurem huvi on olnud psühholoogi nõustamise, vanemakoolituse "Imelised aastad" ning erinevate koolituste vastu. Vajadus on pereteraapia järele. Üheskoos räägiti riigi toe suurendamise vajadusest tõenduspõhisele ennetustööle ja laste-perede vaimse tervise toetamisele.

Türi eakate maja on Türil tegutsenud veerand sajandit. Üle Eesti on neist rohkem rääkima hakatud viimastel aastatel ja paljudele on üllatuseks, et sellised teenusmajad pole mitte ainult välismaal vaid ka Eesti parimates omavalitsustes. Teenusmajas elab igaüks iseseisvalt oma korteris, kuid maja sotsiaaltöötaja abistab elanikke teenuste korraldamises või igapäevastes toimetustes, selle eest inimene lisaks maksma ei pea. Eriline boonus on väike aiamaa, mis tegevust pakub. Minister sai piiluda ka proua Laine hubasesse korterisse.