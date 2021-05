Kuigi maailmas jätkub kriis ning see on mõjutanud kõigi - teiste seas ka pühakodade - tegevust, ei ole kirikud kuhugi kadunud. Eelolevalgi suvel avavad paljud pühakojad "Teeliste kirikud" egiidi all oma uksed huvilistele. Loomulikult järgitakse seejuures kõiki kehtestatud piiranguid, ettekirjutusi ja reegleid. Ka Järvamaa kirikud ootavad teelisi külla.