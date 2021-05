Järvamaa aiaomanikud on oodatud festivalile

Oluline on, et aiakülastus oleks kas tasuta või tavalisest väiksema külastustasu eest.

Osalema on kutsutud igat tüüpi aiad ja pargid: lille- ja iluaiad, juurviljaaiad, linna- ja taluaiad, ühiselt loodud aiad ja pargid, väiksed ja suured, uued ja vanad.

Euroopa Avatud Aiad on Prantsusmaa kultuuriministeeriumi ning Euroopa Nõukogu ühine algatus juhtimaks tähelepanu aedadele kui rikkalikule, kuid samas sageli väga ohustatud kultuuripärandile. Mitmed ajaloolised aiad ja mõisapargid on tänaseks kadunud, nende asemele on rajatud autoparklaid ja ehitatud korrusmaju. Pahatihti puuduvad hooldusplaanid, restaureerimiskavad või üldse selge ülevaade aia väärtustest.