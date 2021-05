Rohkem kui kümme aastat tagasi oli populaarne laul «Depressiivsed Eesti väikelinnad». Küllap paigutasid paljud ka Paide sellesse väikelinnade gruppi. Enam see õnneks nii ei ole. Paide on viimasel kümnendil tublisti muutunud: siin on teater, kino, uus ujula, nüüdisaegne spordihoone. Rääkimata uutest kauplustest. Elu on siin hästi arenenud ja areneb edasi. Ikka sellepärast, et inimesed on teinud otsuseid, mis elukeskkonda parandavad.