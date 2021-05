Mitmendat põlve järvalane ja siin oma kolm last – Liisi (34), Lauri (32) ja Oskari (13) – üles kasvatanud Riina Põldvee on pärit Kareda külast 11-lapselisest perest.

Ta on ka tore vanaema lapselastele Idale ja Emilile, kes mõlemad on sündinud üleilmse koroonapandeemia ajal ja pole seetõttu saanud palju aega vanaemaga koos veeta. Sellele vaatamata leiab vanaema alati aega, et nendega videokõnesid teha või neile postipakke saata. Oma abikaasa ja kärgpere kaudu on ta veel viie lapselapse vanaema.