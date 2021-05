Järva valla õpilasmalevasse (JÕM) sai kandideerida 3. maini. Avaldusi laekus rekordarv – 157, kuid JÕM-i on planeeritud kahes vahetuses 12 rühma 133 noorega, nii et mõnele noorele tuleb ka ei öelda. Ära ei öelda aga firmadele, kes soovivad malevlastele tööd pakkuda: ka neid on sel aastal rohkem kui kunagi varem – üle paarikümne.