Järva Vallaraamatukogu bussi nimekonkurss on lõppenud. Vallaraamatukogu direktor Karmen Velitschinsky ütles, et kokku pakuti erinevaid nimevariante 46 ja pakkujaid oli kokku 32. Hindajate sõelale jäid kolm tõsisemat kandidaati: Nipernaadi, Anton ja Krõõt. Üksmeelne otsus oli, et buss hakkab kandma nime Krõõt.