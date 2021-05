Lahemaa on tuntud ja hoitud eeskätt oma looduse poolest. Viru raba Lahemaal. FOTO: Sander Ilvest/Postimees

Keskkonnaagentuur avaldab looduskaitsekuul traditsiooniliselt looduskaitse ülevaate millest selgub, et möödunud aasta seisuga on Eestis kokku kaitse all 3951 loodusobjekti kogupindalaga 1 612 686 hektarit.