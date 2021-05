Iga kõne on võimalus. See on võimalus rääkida ja läbi räägitu ka ennast tundma õppida. Enda tundmaõppimine on terve eluaja kestev protsess ja on mind aina tuttavamaks tegemas selle isikuga, kes mulle iga hommik peeglist vastu vaatab. Endaga tuttavaks saamine aga avardab ka oluliselt maailma mõistmise piire.

Paide 3000?

Mis 3000? Kas aasta 3000? Sinnani on jäänud veel 979 aastat. Maailma ajaloos on see 3000 aastat pisku, mulle endale aga ilmselge liig. Kas lennatakse siis mingites roheenergiaga lennumasinates, olles minetanud ka suutlikkuse kõndida? Või on erinevad saatuselöögid meid paisanud hoopis kiviaega ja hakkame taas õndsas teadmatuses uue ringiga Paide ajalugu kirjutama? Ei tea kas Paidest saab selles uues ajalooringis taas Paide?

Või ehk proovida ennustada kas Paide on omas kohas alles ja ikka veel samas staatuses? Või hoopis ära õgitud üle Eesti laiali valgunud Mega-Tallinna poolt? Viskan pilgu meie kodulinna pikka ja keerukasse minevikku. Ainuüksi linnaõiguste saamisest täitub Paidel sel aastal 730 aastat ning julgen pakkuda, et Eesti ja kogu maailm vajavad sellist Paidet. Väikest, aga mitte liiga väikest, sellist pelgupaika, kus siiski ei pea ennast üksildasena ja maailmast ära lõigatuna tundma.

Tahan väga, et Tallinn ei jõuaks siia. See lämmataks meie väikelinna hinge. Ja mis Paidel praegugi viga! Nagu olen juba ühel eelneval Paide sünnipäeval ütelnud on Paide ülikoolilinn, Paide on merelinn, Paide on tööstuslinn, Paide on teatrilinn, (nüüd eriti, kui meil ka oma teater olemas), loomulikult ka muuseumilinn. Kuidas nii? Lihtsalt ju: kõik Eesti rannad ja ülikoolid, tööstused, teatrid, muuseumid asuvad siit vaid tunni kaugusel.

Üsna paljudel tallinlastel kulub tööle, kooli, lasteaeda, teatrisse jõudmiseks seesama üks tund. Nagu meilgi siit Paidest. Üks tund ja Tallinnas, üks tund ja Tartus või Viljandis või Pärnus.

Kui ühel päeval pidime Viimsis elavate tuttavatega koos Tallinnasse teatrisse minema, siis nad helistasid ja teatasid, et nemad hakkavad nüüd Viimsist teatri poole sõitma, küsides, et kas me oleme juba vähemalt Kose ristis ehk siis poolel teel Tallinnasse?

Saime vaid muiates vastata, et hakkame Paides ka just autosse istuma ja küll me õigeks ajaks kohale. Tegelikult päris nii ei läinud, sest meie ei pidanud üheski ummikus istuma ja jõudsime minuti jagu varem kohale. Oi, oli mõnus tunne Viimsi omadele ära teha. Paide on mega!

Paide on mega ja me peame seda ka ise tahtma ja uskuma. Selleks, et Paide oleks mega, peame oskama ka leppida sellega, mis siin on puudu, sest osade meie unistuste realiseerumine võib muuta meie kodulinna liiga radikaalselt.