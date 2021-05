Talgupäeval rajati Järvamaale 34 lilleniitu, 15 putukahotelli ja 17 kompostikasti

Teeme Ära 2+2 talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür ütles, et vaatamata kehtinud piirangutele õnnestus kogu ettevõtmine läbi viia ohutult ja tulemuslikult. „Kevadisi talgutöid tehti igas Eestimaa nurgas Nuiast Narvani ja Setost Sõrveni. Eestimaalaste seas igakevadiseks oodatud sündmuseks kujunenud üle-eestiline Teeme Ära talgupäev näitab, et oleme üks hooliv ja eriline talgurahvas!“ lausus Tüür. „Aitüma kõigile, kes aitasid kaasa tänavuse 2+2 talgupäeva õnnestumisele! See ühine suur hea tegu, mille me tänavu Eestimaa ja siinse looduse heaks ära tegime, on hindamatu väärtusega. Sarnase eluhoiakuga saab tulevikule vastu minna lootusrikkalt ja loodusrikkalt.“