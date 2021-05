Loetud minutitega reageerinud ning sündmuskohale jõudnud Järva-Jaani vabatahtlikud päästjad selgitasid välja, et põles katuseharja alune pind.

Tulekahju kustutamiseks kulutasid mehed veel paar minutit ning kl 9.21 said tõdeda, et suurem päästesündmus on läbi.