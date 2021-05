Ka Järva-Jaanis ja Koerus pandi jõulukuusk püsti

"Esimestel aastatel kuni juurdumiseni on puu õrn ja teda on tarvis hoolikalt kasta, et läheks ilusti kasvama," täpsustas Kurim põhjust, miks ehtimisega tuleb pidada hoogu.

"Kasvõi paariks kolmeks päevaks võiks kuuse juurde tekkida väike, oma kogukonna algatatud meeleolukas jõululaat. Väike park, kuhu kuusk istutati annab ideaalse võimaluse kohta ära kasutada. Minu soov on, et meie inimesed sellele mõtleksid ja on nende otsustada, kas ideel on jumet," ütles Kurim.