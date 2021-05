Eestis on levinud kaks kõvakehaliste liiki, kes haigusetekitajaid inimestele ja loomadele edasi kannavad. Need on võsapuuk ja laanepuuk. Võsapuuk on levinud kogu Eestis. Laanepuuk on levinud Ida- ja Lõuna-Eestis, kus asub nende levikuala läänepiir Euraasia mandril.