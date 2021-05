Valitsushoonena valmib kevadpealinna oma Valge Maja

Türi abivallavanem Elari Hiis selgitas, et plaanide järgi peaks ehitaja uuenenud maja üle andma 18. mail ja ta ei näe põhjust, miks asjad ei peaks nii minema. «Arvan, et ehitus on õigel maal. Samas, eks päriselu osa ole ka see, et objekt antakse üle, kuid viimased liistud ja värvitööd võivad vajada tegemist,» lausus ta.