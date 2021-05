Ajakeskuse Wittenstein juhatuse liige Ants Hiiemaa sõnul on vallimäel ruumi piisavalt ja restoran on valmis korraga vastu võtma kuni 100 inimest. Restorani köök seab end sisse lava taha.

"Meil on ka uus menüü. Põhirõhk on grilltoitudel, kus ajaloolised road valmivad tänapäevases võtmes. Meil on uus kahemeetrine kokk, keda kutsume Pikaks Hermaniks nagu ka on vallitorni nimetus," ahvatles Hiiemaa kliente ja jätkas näidetega menüüst. "Karu säriseval taldrikul. "Kohmakas" on külm keefirisupp, Järvamaale omane toit. Kaerakile.