Aga siinsamas Paides, 24. veebruaril oli mul mure – ja see mure on mul ikka veel. Kui kriis on möödas, siis tavaliselt muutuvad eesliinitöötajad nähtamatuteks.

Millegi pärast on Eestis nii õed kui hooldustöötajad jätkuvalt tasustatud eelkõige rohkete tänusõnadega ning mitte nii väga nende tööpingutusele ja oskustele vastava väärilise palgaga. Me usaldame neile oma kalleima vara: enda, oma lähedaste elu ja tervise, vaimse ja füüsilise heaolu. On tähtis, et see kriis ei mööduks nii, et jääksime kinni vanasse mustrisse – sellesse, et lõputu kellegi eest hoolitsemise lõputu töö on justkui vähem väärt kui ehitamise töö; vähem väärt kui see töö, millega ei tule igal hommikul otsast paratamatult jälle peale hakata.

Tõsi – vabakonnast, aktiivsete ja hoolivate kaaskodanike endi hulgast on tärganud algatus PAI. Kogutakse annetusi selleks, et õdesid ja hooldustöötajaid tänada. Üle 2000 annetaja on kokku panustanud üle poole miljoni euro – ja kogumist jätkatakse veel 1. juunini. Ikka selleks, et iga õde ja hooldustöötaja, keda on Eestis kokku umbes 17 000, saaks ühe PAI. Ühe piisava väärtusega kaardi, millega lubada endale mõni lõõgastav kogemus või elamus.

See on vahva kingitus! Ja see on see, mida igaüks meist on saanud teha. Aitäh nendele, kes on toetanud! See on ühekordne suur tänuavaldus. Aga see on ühekordne. See on see, mida saab lihtne inimene teha. Aga karta on, et verejooks on veidi suurem ja plaastriga seda kaua ei paranda. Vääriline ja motiveeriv tasu on see, mida väärivad meie arstid, õed, hooldustöötajad. Ka päästjad, kes samuti küsivad, kus on nende osa.

Alustuseks – igaüks, kes on töötanud ümbrikupalga eest ja läheb arsti juurde, tegelikult peaks veidi häbenema. Või isegi palju. Teie ravi on kinni maksnud need, kes on maksnud ära maksud. Samuti peaks häbenema need, kes ettevõtjana on endale maksnud pisipalka ja pigem leidnud viisi väiksema maksukoormusega tululiike eelistada – jah, te olete seaduskuulekad olnud, aga võib-olla nõustute, et vähemalt kolme keskmise palgani võiks maksustada sotsiaalmaksuga ka muud tulu, dividenditulu näiteks. See oleks lihtsalt õiglane.

Ja kui sellest ei piisa, peame eraldama hoolduse, eelkõige meie eakate hoolduse, ravi jaoks mõeldud eelarvest ja koguma – pikka aega – läbi hoolduskindlustuse ise endale vahendeid vanaduspõlve raskemateks hetkedeks.

Valdav enamik Euroopa riike on seda teed läinud ja väga paljud inimesed on harjunud selle põhimõttega, et nad peavad valmistuma läbi hoolduskindlustuse oma enda vanaduspäeviks. Ikka selleks, et see oleks inimväärne.