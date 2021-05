Kui aasta-aastalt on erakorraliste patsientide arv olnud tõusuteel, siis 2020. aasta koroonapandeemia vähendas erakorraliste patsientide arvu märgatavalt. 2020. aastal vajas erakorralist meditsiiniabi 72 488 last vanuses 0–14 aastat ja 351 801 üle 15-aastast. Nende arv on aastaga vähenenud vastavalt 32 ja 15 protsenti.