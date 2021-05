Uute nakatumisjuhtumite arv on kahanenud viimase kuuga poole võrra ja samal ajal on pidevalt kasvanud vaktsineeritute osakaal. Lisaks on vahepeal koroonapiiranguid leevendatud. Koroonaviiruse levimuse seireuuringu juhi, Tartu Ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul on nende muutujate koosmõju arvestades oluline hinnata viiruse levimuse hetkeseisu, et edasised piirangute leevendamise otsused saaksid tugineda kõige värskemale teaduspõhisele infole. Seepärast kutsuvad Tartu Ülikooli teadlased järgneva 11 päeva jooksul uuringus osalema juhuvalimi alusel 2500 täiskasvanud elanikku üle Eesti.