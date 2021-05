Paide linnas otsiti kadunud tüdrukut

Täna öösel jagati lisainfot, et kell 2.39 tuli SA Kadunud 24/7 telefonile 6616 776 kõne, milles helistaja teatas, et kadunud Helene on elus ja asukoha, kus tüdruk asub. Ema sõitis kohe lapsele järele ja kell 2.58 oli ema juba lapsega koos.