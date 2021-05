9. mail lõppes Hooandja projekt „Türi kirsiõitesse". Hooandja kaudu toetas antud projekti kokku 171 inimest ja koos koguti 3484 eurot. Neile numbritele lisandub veel 18 nime ja 295 eurot- see on summa, mis on annetatud Türi kultuurikeskuse infolauda sularahas.