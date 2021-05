«Ma ei loe kommentaare, aga nende lugude juures, kus on juttu lapsepõlve seksuaaltraumadest, olen võtnud kommentaarid lahti. See teema puudutab mind isiklikult. Imestama paneb nii jõhker sõnakasutus kui ka alaealise ohvri süüdistamine. Neid lugedes tekib alati küsimus, kas kommenteerija on äkki ise «tegijate» ridades, et nii innukalt kaitseb teo tegijat.

Minu lugu on vana 48 aastat. Olin siis 11aastane tüdruk, kui peretuttavast kolme­kümnele lähenev meesterahvas nägi minus seksuaalset objekti. Sel ajal mina ei teadnud, et see on seksuaalne, et see on lubamatu ja et mul on üldse õigus öelda ei millelegi, mis mulle on ebameeldiv, valus ja alandav.