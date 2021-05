See oli 2018. aasta suvel, mil Järva Teataja sai teatada suurt uudist: mitmekordsed Eesti laskemeistrid Meelis ja Kristina Kiisk ning nende kaks väikest last on Ameerika Ühendriikidest tagasi, seavad end koduses Paides sisse ja valmistuvad suurvõistlusteks.