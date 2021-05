Mahetootmine on ainuke keskkonnasõbralik toidutootmise viis.

Ainult kuluefektiivsed suurtootmised jäävad püsima.

Ainult väiketoojatel on tulevikku.

Põllumajandus on äri nagu iga teinegi.

Taimekaitse on mürk ja see ohustab meid kõiki igapäevaselt.

Minust ei sõltu siin ilmas/riigis/keskkonnas mitte midagi.

Esmalt võtame ette kõige esimese ja ühtlasi kõige viimase eelarvamuse. Toidutootmise seisukohalt näeks see siis välja nii, et inimene, kes igapäevaselt söömisega tegeleb - ja mul on kindlaid andmeid, et valdav osa teistki seda teeb -, arvab, et poes müüdava toidu puhtus, kvaliteet, koostisained, kättesaadavus ja päritolu ei sõltu mitte kuidagi temast. Ning et ta peab leppima sellega, mis saada on.

Aga laias laastus on nii, et poes müüdava toidu osas ei tehta seda otsust mitte farmis või põllul. Samuti ei tule see toiduainetööstusest. Ega ka poeketi kontoris sisseostu planeerides. See valik tehakse poes riiuli ees. Ja selle teeb ja saab teha ainult ja ainult tarbija.

Sellepärast, et meil on ikka ja endiselt turumajandus. Mis tähendab seda, et letile saab pikas plaanis jääda ainult toode, mida ostetakse. Väga ja väga lihtne.

Mind ennast tõesti huvitab, mida ma söön ja ka üldisemalt tarbin. Ning, et olla kindel, et see on kvaliteetne ja puhas, tarbingi peaasjalikult kodumaist toodangut.

Just sellepärast, et selle tekke/loome/tootmisprotsess on minu jaoks läbinähtav. Meil on tänu meie riigi väiksusele erakordsed võimalused kõike oma silmaga näha ja kui vaja, isegi käega katsuda. Meil on igal aastal avatud talude päev, avatud toidutööstuste päev, ja ma väidan, et Eesti on üldse suhteliselt avatud.

Kuigi leidub ka inimesi, kes ennast protsesside vahetu kaasaelamise võimaluste pärast aeg-ajalt häirituna tunnevad. Näiteks sõnnikulaotamise ajal võib mõningaid sellised maal kohata. Siiski usun siiralt, et valdav osa meie hulgast hindab kõrgelt võimalust kasvõi möödasõidul autoaknast näha, kuidas talle süüa toodetakse. Just sellepärast need traktorid praegu põldudel toimetavad ja tolmutavadki.

Ja kui te jääte sügise poole liikluses kombaini taha toppama, siis võtke seda kui võimalust leivasabas olla. Esimene etapp sai just valmis. Ja see protsess, kuidas meile toitu toodetakse, peab olema ja ongi Eestis läbipaistev.

Järgmiseks. Steroidid ja antibiootikumid Eesti farmiloomade lihas? Jah, Ameerikas tõepoolest veistel kasutatakse hormoone ja mingeid regulaatoreid. Seega, kui restoranis Argentiina angust tellida, siis mina ei tea, mida te sealt saate.