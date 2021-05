Eesti on väike, geograafiliste tõketeta maa, millel elab väikesearvuline rahvas. Kangekaelne, töökas, innovaatilise mõtlemisega, kes on suurema osa oma olemise ajast olnud ka väga julge. Tänu julgusele oleme me ka vaba rahvas. Vabam kui ehk kunagi varem ajaloos on Eesti rahvas olnud.

Vabadus on teinud meid jõukamaks. Maailma võrdluses on meil palju raha, palju autosid, palju ilusaid koolimaju, keskväljakuid ja ministeeriumi hooneid. Kuid mulle ei tee muret see, et meil ei ole veel neljarealisi kiirteid Tallinna ja Tartu või Narva vahet sõitmiseks või veel suuremal hulgal uhkeid kultuuriehitisi.

Mind teeb murelikuks see, et me ei ole enam niivõrd õnnelikud selles vabaduses. Me oleme omavahel tülli pööranud ja meid valdab pidev ärevustunne. Me ei ole oma riigi toimimisega rahul, üha rohkem inimesi tunneb, et ollakse ilma jäetud.

Põhjus on selles, et me ei tea, millist tulevikku me tahame.

Tunnetan, et see olukord on põhjus, miks Paide Teatri inimesed on selle kõneteatri algatanud. Paide Teater ei ole mind aga kutsunud siia rääkima sellest, mis kõik on valesti, sest puudustele oskavad näpuga osutuda paljud. Mind on kutsutud siia rääkima sellest, kuhu ja kuidas edasi?

Ma mõtlesin nädalaid, millisest tuleviku osast ma peaks rääkima. Kliima soojenemise pidurdamise võitlusest ja rohepöördest on räägitud palju ja see on osa tuleviku muutmisest.

Minust aga pulbitseb välja soov rääkida sellest, kuidas me Eestit seestpoolt näeme ja milliseid otsuseid me peaksime tulevikku silmas pidades tegema?

Eelkõige on meil vaja Eesti riigi kohta mõtlemise nihet. Mõtlemise nihkumist süva-Eesti suunas. Mõtlemist Eestist kui 45 000 km suurusest maalapist, kus kõikjal elavad inimesed ja kus riigi ülesanne on tagada, et nad ka tulevikus seal elada saaksid. Sellisest Eestist, kus inimese tervena elatud aastad, võimalus saada kvaliteetset haridus ja üldine sissetulekute tase ei sõltu enam postiindeksist.

Talsingi ei saa olla kogu Eesti tulevik, see on vaid sild, mis ühendab meid muu maailmaga. Kuid meie enda kodu süda asub välisuksest kaugemal, maja sügavuses: Paides, Räpinas, Abja-Paluojal, Antslas, Märjamaal, Toilas ja Avinurmes.

Lepime kokku, et meie riigi ülesanne on tagada see, et iga inimene saab elada seal, kus ta tahab ja see ei tee teda vaesemaks ega ilmajäetumaks, ta ei pea hea arstiabi või kvaliteetse hariduse saamiseks kolima Tallinnasse või vaesusest välja ronimiseks jagama pere pooleks Soomega.

Ühtlasema ja õiglasema arenguga Eesti ehitamise puhul ei piisa enam kõlavatest sõnadest ega kantseliitlikku terminoloogiat täis arengukavadest.