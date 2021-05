Paide keskväljakul on soe sulnis ilm ja õhus on suur kevad. Enda ümber ringi vaadates ei tule pähegi, et terves maailmas on loodus kriisis. Üle maailma võtab inimene maha terveid metsi, kuivendab maid ühes kohas ja niisutab teises, kaevab ja põletab. Meie tegevusest on mõjutatud kogu Maa, atmosfäär, meri ja paljud elusolendid. Ning meie ise ka.

Teadlased üle maailma on rohkem kui pool sajandit löönud häirekella ning rääkinud, et inimeste põhjustatud kliima- ja keskkonnamuutused ohustavad inimkonda. Et me peame muutma enda käitumist, et hoida ära suuri keskkonnakriise. Natuke on seda erinevatel tasanditel ka tähele pandud.

Veidi on ajakirjanduses räägitud ja on käima tõmmatud mõni väga tänuväärne algatus. On korraldatud suurejoonelisi konverentse ja sõlmitud paljulubavaid leppeid. Isegi neis tosinas kõnes, mis on Paide teatri eestvedamisel juba kõneldud, on keskkond olnud olulisel kohal. Aga midagi on ikka valesti, sest inimkond ei ole suutnud piirata seda, kui palju energiat me kasutame või ressursse tarbime.

Hoolimata sellest, et meie praegune hävitustegevus looduses ohustab tõsiselt meie tulevikku, jätkame me sellega ikka. Miks me küll nii teeme?

Esiteks ei mõista me ühiskonnana, et loodus on kogu meie olemise alus. Meile tundub, et loodus on mõni valikuline lisand, millega võime arvestada, kui see on meile mugav, ja mida võime eirata, kui see aitab meil õhtul kergema südamega uinuda.

Mulla elustik ja tolmeldajad on need, kes võimaldavad meil kasvatada toitu. Tormidest ja kuumusest sõltub, kas meil on elektrit ja kui pikad on järjekorrad haigla EMO-s. Hasso Krullil on õigus, kui ta ütleb, et loodus on meie olemise ainus vältimatu tingimus. Kui loodus ei toimi nii, nagu me oleme sellega viimase paari tuhande aasta jooksul harjunud, ei toimi ka ühiskond.

Teine mure, miks meie, inimesed, pole suutnud lõpetada looduse laastamist, on see, et me ei usu, et me loodust üldse nii palju mõjutame. Me mõtleme endast ja loodusest ikka veel pigem sedamoodi, nagu mõtles sellest Andres "Tões ja õiguses": et loodus on lõpmatu ja kõikvõimas ning inimene on lõputus võitluses loodusega, kus loodus jääb alati peale.

Aga "Tõe ja õiguse" I osast möödunud aja jooksul on inimese ja looduse vahekord paljugi muutunud. Me oleme võtnud kasutusele sisepõlemismootori, nafta ja elektri. Nüüdseks on inimeste valmistatud materjalide mass kokku sama suur kui kõigi elusolendite ehk puude, inimeste, bakterite ja teiste elukate mass.