Töötute arv langes kvartaliga 1500 inimese võrra

Statistikaameti analüütiku Katriin Põlluääre sõnul oli esimeses kvartalis töötuid 48 700, mis on 13 500 võrra rohkem kui aasta tagasi samal ajal. „Positiivne on aga see, et võrreldes eelnenud kolme kvartaliga töötute arv siiski langes. Möödunud aasta neljanda kvartaliga võrreldes oli töötuid 1500 inimese võrra vähem,“ ütles Põlluäär.