Grillimisel tuleb tähelepanu pöörata mitmele olulisele nüansile, mida kiputakse unustama või nende ohutaset pisendama. Gjensidige kahjukäsitluse juht Maarika Mürk soovitab esmalt hinnata, milline on üldse grilli-alune ja seda ümbritsev pinnas. "On väga oluline puhastada ala kuivanud taimestikust ja muust kergesti süttivast materjalist. Silmnähtavalt kuiva pinnast tuleks niisutada veega ja seda kõike vähemalt 0,5 m ulatuses tuleasemest, et lenduvad sädemed ümbritsevat ei süütaks," rõhutas ta.