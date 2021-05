LKF-i tegevjuhi Mart Jesse hinnangul on hinnalangus tingitud ennekõike kahjude arvu vähenemisest eelmisel aastal. „Mullu kevadel lumevaese talve ja eriolukorra koosmõjus vähenes liiklusõnnetuste arv 39 protsenti, kuid aasta teises pooles hakkas kahjude arv tõusma. Tänavu esimese kvartali jooksul tõusis juhtumite arv kriisieelsele tasemele. Sellest tulenevalt oli esimese kvartali liikluskindlustuse tulem 10 korda väiksem kui eelmisel aastal,“ ütles Jesse.

ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juhi Caterina Lepvaltsi sõnul on liiklusõnnetuste arv tänavu kasvanud vaatamata koroonapiirangutele. „See on eelkõige tingitud lumisest külmast talvest ja sellega kaasnenud rasketest liiklusoludest. Eriti torkas silma 23. veebruar, mil üle Eesti sadas jäävihma ning teed ja kõnniteed olid ülilibedad. Sel päeval kasvas õnnetuste ja kahjude arv suisa plahvatuslikult,“ ütles Lepvalts. „Näiteks meile teatati 86 liiklusõnnetusest, mida on pea kolm korda rohkem kui keskmisel talvepäeval. Ka kaskokindlustuse juhtumeid oli sel päeval üle kahe korra rohkem kui tavaliselt,“ lisas Lepvalts.