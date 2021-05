Suvevolle tuleb taas ka Paides

Paide võrkpalliklubi treener Piret Reinfeld ütles, et Paides toimub kaheksa Suvevolle etappi nagu varasematel aastatelgi ning iga etapp kannab mõne kohaliku sponsori nime, kes üritusele on toetuseks õla alla pannud. "Nii on see meil viimastel aastatel olnud ja lahkeid ettevõtjaid on õnneks leidunud," lausus ta.