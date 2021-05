Sellepärast me palume: “Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal” Eks see ole üks imelik palve? Kui Jumal on kõigevägevam, siis sünnib Tema tahtmine ju niikuinii. See on tõsi, aga me palume, et see sünniks ka meie juures. Me palume, et see sünniks ka meie sees. Taevas võib olla kõikjal, ka siin, meie keskel. Taevast võib ulatada üksteisele käe, läbi ajast ja ruumist.

Me palume, et Jumala riik saaks kogetavaks juba siin, selle maailma katkiste olude keskel.

Kas see on võimalik? Jumala riiki on ennegi püütud maa peale tuua. Katsed luua ideaalset maailma on aga alati luhta läinud või koguni verre uppunud.

Ma ei usu, et me saaks luua ideaalset Eestit. Kuidas suudaks me seda luua, kui me pole suutnud endagi elu ideaalselt elada?

Ja ometi tahan ma hoida ideaale ja unistusi elavana oma silme ees. Sest meie unistused ja ideaalid vormivad meid ja meie tulevikku.

Ideaalide elushoidmine on midagi muud kui nende kivisse raiumine. Me ei pea leidma edasiminekuks üht head lahendust või ainuõiget teed. On lausa ohtlik mõelda, et selline üks õige tee võiks olemas olla või et seda saaks kehtestada. See muudaks meid ülbeks, armutuks ja julmaks. Seadusteks ja paragrahvideks väänatud ideaalid võivad meiesuguseid katkiseid inimesi halastamatult puruks muljuda.

Meie ei saa Jumala riiki kehtestada. Me saame seda vaid paluda. See teadmine teeb alandlikuks. Me ei saa Jumala riiki rajada, aga me saame selle poole püüelda ja sirutuda. Me saame elada nõnda, otsekui oleks Jumala riik juba siin. See tähendab üksteisele parima taotlemist, pidevat üksteise kuulamist ja üksteisega arvestamist.

Vahel tuleb selleks piirata iseenda vabadusi. Tuleb teiste heaks millestki loobuda. Tuleb pjedestaalilt maha astuda ja näha teist inimest sama hinnalise, õrna ja erilisena kui iseennast.

See ei ole kerge teekond. Me käime seda teed eksides ja komistades ning uuesti jalule tõustes. Me käime seda oma vigu tunnistades ning andeks andes nii teistele kui ka iseendale.

Me käime seda teadmises, et eriliste, ainulaadsete inimestena oleme üksteisega lahutamatult seotud. Kus üks saab haiget, seal kannatame me kõik. Kui kedagi pisendatakse või alandatakse, siis kahandab ja alandab see ka meid. Meil tuleb üksteist hoida, et võiksime olla hoitud.

Ei ole üht ja ainsat õiget viisi Eestit juhtida ja valitseda. Ei ole ainulist meetodit, mis tagaks, et Paide oleks aastal 3000 õitsev ja õnnelik linn. Ei ole ühtegi teksti, mis ütleks, kuidas Jumala riiki ehitada või esile kutsuda.