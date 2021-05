Merikese kogemust lapsepõlvest: See kõik oli nii võigas, alandav, hirmutav, nii traumeeriv! Sain tõenäoliselt närvivapustuse ja nutsin hüsteeriliselt ennast lauda lakas heinte sees magama

Hirmus lugu lapsepõlvest

Unustada ei ole võimalik, küll oma elukvaliteeti paremaks muuta

Järvamaa tugigrupis käib koos kümmekond naist

Eelmise aasta hilissügisest tegutseb Järvamaal alaealisena seksuaalset väärkohtlemist kogenud täiskasvanute tugigrupp (tugigrupp555@gmail.com). Alljärgnev lugu on tugigrupis käiva 59aastase Merikese lugu, kes on ka loodud MTÜ Eesti SV Tugigrupid kogemusnõustaja.

«Ma ei loe kommentaare, aga nende lugude juures, kus on juttu lapsepõlve seksuaaltraumadest, olen võtnud kommentaarid lahti. See teema puudutab mind isiklikult. Imestama paneb nii jõhker sõnakasutus kui ka alaealise ohvri süüdistamine. Neid lugedes tekib alati küsimus, kas kommenteerija on äkki ise «tegijate» ridades, et nii innukalt kaitseb teo tegijat.

Minu lugu on vana 48 aastat. Olin siis 11aastane tüdruk, kui peretuttavast kolme­kümnele lähenev meesterahvas nägi minus seksuaalset objekti. Sel ajal mina ei teadnud, et see on seksuaalne, et see on lubamatu ja et mul on üldse õigus öelda ei millelegi, mis mulle on ebameeldiv, valus ja alandav.

Olin vanade vanemate laps, kes alates kuuendast eluaastast elas õe peres. Sealt edasi internaatkoolis, siis jälle õe juures ja siis vahelt ühe aasta kodus vanemate juures. Ehk siis eelkoolist kuni viienda klassini üsna pidetu elukäik.

Seksuaalse ahistamise lugu sai alguse siis, kui minu vanemad otsustasid otsida mulle kooli lähedale elamisvõimaluse. Peres liiklusvahendit polnud ja iga päev kaks korda jala kõndida tundus nii ajaraisk kui ka aastase kogemuse põhjal 11aastasele üle jõu käiv katsumus. Kuigi endal on see teekond meeles just turvalise ema selja taga tuulevarjus kõndimisena, mitte kui tohutult raske teekond bussile.

Abielupaarist peretuttavatega saadi kaubale ja nii mind nende juurde koliti. Läksin siis viiendasse klassi. Ühel hetkel arvas mu uus perepea, et lapsele tuleb pesemist õpetada. Köögis ja pesukausi kohal, nii see pesemine sel ajal käis. Täiskasvanuna saan aru, et see tegevus vahel vaatlejana, vahel innuka õpetajana oli talle endale eelmängu eest. Mulle oli see ülimalt ebamugav, alandav, aga ebalevalt naeratades ja pisarad kurgus talusin. Ta ju õpetas, ju siis nii õpetataksegi. Ikkagi täiskasvanud ja naeratav onu, isa-ema hea sõber veel pealegi.