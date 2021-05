Tiitlivõitjate kõrval märgati ka Järvamaa ettevõtte toodangut

„Käesoleval juubeliaastal anname esmakordselt välja kuus auhinda, sest eelmise aasta olukord riigis viis meid tõdemuseni, et on oluline tunnustada ka parima gluteenivaba sortimendiga e-poodi. Käesoleval kevadel said inimesed ise esitada tiitlile nominente, kes tegutsesid aastal 2020 ning tunnustuse sai enim hääli saanud nominent,” selgitas Eesti tsüliaakia seltsi juhatuse esimees Katre Trofimov. Tiitlisaajad selgusei kuues kategoorias: parim gluteenivabu tooteid müüv kauplustekett, parim gluteenivabu tooteid müüv kodupood, parim gluteenivabu tooteid müüv e-pood, parim eestimaine gluteenivaba toode, parim välismaine gluteenivaba toode ja parim gluteenivaba toitlustaja.