Etenduskunstnike uurimistöö toob vaatajani Paide elanike isikliku uhkuse

Ka Tõniste kinnitab, et seni tehtud töö oli väga huvitav ja lisab, et selline kogukondliku uurimuse läbiviimine on loogiline jätk nende varasematele töödele: “Meid huvitab see, kuidas inimesed ennast ja teisi erinevates sotsiaalsetes situatsioondes näevad ja millised on need erinevad mehhanismid, mis inimeste arvamusi kujundavad. Nüüd siin Paides on vaatluse all see, mida suhteliselt isiklikku on inimesed valmis teistele vaatamiseks andma. Näituse oleme kokku pannud nii, et need 12 uhkusasja on esitletud nende omanikest eraldi. Nii saavad asjad rääkida oma loo ja külastajad ise omad järeldused teha. Lisaks on võimalik tutvuda näituse kataloogiga, kus on esemetega kokku käivate inimeste nimed ja põhjused, miks just need on nende uhkusasjad. Projekti järgmiste etappide jooksul sünnib lavastus, mis jõuab publikuni järgmisel hooajal. Milline on selle vorm ja kes on laval, seda näitab aeg.”