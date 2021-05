Karl Martin Sinijärv: meil on võimalusi

Ma vaatan teile praegu otsa ja püüan millelegi mõelda. Kui ma pean kusagil üles astuma, siis enamasti üritad ikka inimestele otsa vaadata ja midagi tajuda või tabada, sest jah, alati on võimalik midagi kirja panna ja tulla ja see ette lugeda ja ära minna. Samas tekib niisugustel puhkudel mul alati küsimus, miks ma ei võiks teile lihtsalt emaili saata või oma jutu kusagil avaldada ja kõik saakski tehtud.

Tuled kohale ja tahad nagu mõnes mõttes otse rääkida, inimestega kõnelda ja vaadata, kuidas tuju ja tunne on.

Samal ajal see lähenemisviis ei paistnud päriselt toimivat, sest kui me siin aulike korraldajatega pisut ettevalmistavaid vestlusi pidasime, siis kusagilt jäi kõrva ka mõte, et need kõned ühel või teisel kujul ühel või teises vormis avaldatakse ja sellega on mitte üleliia head kogemust küll ja veel, kui keegi paneb lihtsalt tuimalt kirja sinu kõnekeelse teksti, mis võib-olla läbi kõrvade võetuna on kohapeal täitsa hää olnud, aga teise meediumi vahendusel ei toimi enam sugugi nii veenvana.

Teine raske asi siinsete kõnedega oli ... ma arvan, et ma olen kuskil viieteistkümnes esineja ja teist samapalju või mõned veel on järelejäänud päevadel tulekul. Kuidagimoodi tuli süda kõvaks teha ja üritada mitte näha ega kuulda ühtegi varasemat kõnet, sest muidu oleks väga raskeks läinud, hakkad kellegagi vaidlema või hoopis kaasa mõtlema ja siis teise poole inimesed on võib-olla kurvad, et näe, nendega sa ei saanudki kaasa rääkida ja mõelda. Nii et ma hoidsin kõik need varajasemad kõned endale hilisemaks lugemiseks.

Ja ma mõtlesin, et sama hästi võiks ju lihtsalt tulla, sest öeldi, et vorm, sisu ja pikkus on kõik vabad, tee mis tahad. Nagu kunagi ammu ütles Doris Kareva Vabaduse väljakul Tallinnas: "Näe, Vabaduse väljak, teen, mis tahan". Ja tõesti, oleksin võinud tulla, võtta mõne hea raamatu ja seda inimestele ette lugeda, ega selleski ei oleks otseselt midagi päris valet olnud.

Ahjaa, tervitada võib ka. Ma tervitan sinna pilve peale oma vanaema, kes 17. mail oleks saanud saja-aastaseks. Ja siis tuleb mul muidugi meelde oma teine vanaema, kes oli elupõline raamatukogutöötaja ja juhatas pikka aega Tartu Ülikooli raamatukogu. Emagi töötas kogu oma töise elu raamatukogus ja nüüd ma olen ise omadega raamatukokku välja jõudnud, nii et mis oleks olnud lihtsam, kui valida välja üks hea raamat ja tulla ning seda ette lugeda.