Elektrilevi annab nõu: äikesega kaasnevad varjatud ohud, mida annab vältida

Äikese periood ulatub Eestis hiliskevadest sügiskuudeni välja. Tõsi, perioodide intensiivsus on nihkunud kalendri vaates järjest varasemaks. Piksenooled võivad Eestimaa inimeste Äikese periood ulatub Eestis hiliskevadest sügiskuudeni välja. Tõsi, perioodide intensiivsus on nihkunud kalendri vaates järjest varasemaks.Oluline on endale teadvustada, millised nähtused äikesega kaasnevad, et nende mõjuks valmis olla - kuumalaine, rahe, paduvihm, tugev tuul trombide ja tornaadodeni välja. Osade loodusnähtuste ilminguga võib kaasas käia meeletu purustusjõud. Näiteks Lõuna-Eestis oli aastate eest juhtum, kus tromb purustas mängeldes kõrgepinge õhuliinid, nii muuseas.

Raudne reegel ütleb, et mitte mingil juhul ei tohi äikese ajal teostada elektritöid. See on esmane ohutusnõue. Kui on kuulda kõminat ja silmaga näha sähvivaid välgunooli, on viimane aeg tööriistad käest panna. Välgunool võib anda laengu kuni 200 000 amprit. See on meeletu voolutugevus. Tavaline lambipirn vajab põlemiseks vaid 0,3-0,5 amprit. Välgunoole tabamus oleks seega kuni 500 000 korda suurema laenguga. Pole vist raske hoomata kui traagilised võivad olla tagajärjed.

Kodu olgu kindlus

Päris palju saab ise ära teha, et äikese ajal oleks kodus turvalisem. Kui äike läheneb, on soovitav kontaktidest välja võtta kõik elektriseadmed. Ärge unustage seinakontaktidesse telefonilaadijad, ka siis mitte, kui kodust lahkute. Äikesepilv võib ohtlikult lähedale jõuda loetud minutitega ja lähitabamuse korral muutub laadija tulepalliks, kandes sädemed ühe hetkega mööda eluruumi laiali. Teie kodu ja lemmikloomad satuvad ohtu. Samamoodi ühendage lahti interneti andmesidekaablid ja vanematel televiisoritel võtke küljest TV-kaablid.

Paneme südamele, et kodu rajamisel oleks teil äikesega seotud ohud meeles. Teadlik tegutsemine aitab tulevikus ära hoida nii mõnegi kriitilise olukorra.

Hoonetele on tark paigaldada piksekaitse süsteemid. Kinnitada maja külge pikad vardad ehk püüdurid, mis asetsevad hoone tipust kõrgemal. Eluruumides on soovitav kasutada liigpinge piirikuid, mis maandavad äikese tabamusega kaasneva ülisuure energialaengu. Väline piksekaitse süsteem kaitseb maja põlengu eest, liigpinge piirikud kaitsevad omakorda elektriseadmeid.

"Äike võib osutuda kutsumata külaliseks sõltumata sellest, mida me parasjagu teeme. Olgu meil pooleli videokoosolek, remonditööd, vaktsineerimisjärjekorda registreerimine või midagi muud. Turvaline valik on kasutada koduses elektrisüsteemis erinevaid kaitselahendusi ning kõige kindlam on äikese tulekul kaitsta ennast ja oma vara seadmed vooluvõrgust eemaldades. Parem karta, kui kahetseda," kõlab Elektrilevi juhatuse esimehe Mihkel Härmi kindel sõnum.